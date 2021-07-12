根據統計，預估北美、歐洲都將在2030年進入「超高齡社會」，而台灣則是在2025年提前進入「超高齡社會」。投信法人指出，在人口結構邁向超高齡化的趨勢下，醫療照護產業及生技、科技雙技產業將具剛性需求，也是未來投資商機所在。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金經理人徐啟葳表示，在醫療照護產業部分，以美國社會為例，美國民眾在邁入高齡後，支出最多的項目就是居住及醫療照護，而美國專業照護機構在2025年起將供不應求且缺口將逐年擴大，在高齡人口將顯著攀升下，專業照護機構等醫療照護不動產的發展必更趨熱絡，而在醫療照護不動產的長期需求激增所帶動包括不動產價格上漲及租金成長下，醫療照護不動產醞釀長線投資機會。

此外，在生技、科技「雙技」產業部份，則同樣受惠於人口高齡化後，勞動力人口不足問題，自動化與機器人則提供了有效的解決方法。

徐啟葳強調，但隨著醫療技術的進步，人的生命愈來愈長的情況下，未來對於「醫療照護」的需求將更勝於對「醫療行為」的需求，因此看好醫療照護商機未來的蓬勃發展，建議投資人可趁早布局相關產業，掌握人口高齡化趨勢下的成長契機。