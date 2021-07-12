疫苗加速接種伴隨著經濟復甦加溫，同時油價因供需變化而走高，美債殖利率走升壓抑投資級債表現，雖然主要央行仍穩守低利率政策，不過預期心理仍使美債波動加大，進而影響投資級債走勢。

投信法人表示，雖然市場預期主要央行未來貨幣政策立場可能調整，但這不代表投資級債失去配置價值，在當前實質利率仍處極低檔的環境下，同時市場也持續關注經濟復甦力道及就業狀況能否延續，因此對於穩健收益型資產仍有需求。

其中，金融次順位債擁有投資級信評，但收益水準明顯優異，加上過往在美國聯準會(Fed)政策調整的年度表現依舊處變不驚，甚至是在主要市場債券中名列前茅，投資人不妨多加留意。觀察今年來和近一年主要投資級債表現，金融次順位債的漲幅都明顯勝出。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，隨著通膨變化，美國聯準會可能會縮減購債的步伐，不過，美國聯準會的態度轉變目前對債市影響仍不明朗，長債殖利率並沒有大幅上升、而是下滑，這意味著市場仍擔心隨著經濟重啟結束、財政支持減弱，經濟也會降溫，反而會使經濟成長和通膨低於預期，近期金融市場可能因此變得比較波動。

進一步觀察資金流向，截至6月底，投資級債已連續64周呈現資金淨流入，顯示在實質利率仍低，而市場不確定性猶存下，市場仍追尋穩健收益來源。

徐建華指出，在投資級債當中，又以金融次順位債最為值得留意，因素在於金融次順位債具有投資級信評，多由成熟國家大型金融機構發行，資產品質無虞，且金融次順位債目前殖利率仍有接近3.6％的水準，相較一般投資級債明顯優異，加上存續期間較短，也較能抵禦未來利率上升對債券價格帶來的影響，因此從相對價值來看，更加具有配置優勢。

再者，近十年來看金融次順位債各年度表現穩定，即使在2013年美國聯準會停止QE並開始縮減資產負債表規模、2015年底重啟升息，相較其他市場主要債券，金融次順位債不僅在當年度仍維持正報酬，且表現也位於前段班，可說是經得起利率調整的考驗，不失為現階段投資人既想追尋收益，又想兼顧資產品質及波動風險的建議標的。