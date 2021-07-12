投信法人指出，台灣勞工保險費率偏低，面對物價持續高漲、人口長壽化的趨勢，退休規劃不能只仰賴勞保、勞退，每個人都應該自行投資理財，尋求多元化的退休所得來源。

勞動部、主計總處資料統計，目前台灣勞保、勞退金合計每月平均為2.33萬元，與國人平均月支出2.29萬元相當。不過，面對物價年年上漲，以2.3％通膨率估算，10年後平均月支出會達到2.87萬元，很快就會入不敷出。以現在國人平均餘命80.9歲來看，退休後還有20年以上的日子要過，單靠勞保、勞退，日常生活的資金缺口至少300萬元以上。

第一金投信投資顧問部主管王源錦表示，只要提前做好退休理財規劃，就有機會補足缺口。

面對全球利率直直落，即便未來各國央行可能升息，預料幅度也不會太大。王源錦認為，股票等風險性資產，仍將是資金匯聚的焦點，因此在退休規劃上，建議尋找具中長期成長性的產業型股票基金，如AI人工智慧、精準醫療等，逐步滾大退休金。