美國福斯電視台當家女主播珍妮．皮洛（Jeanine Pirro）警告，美國目前攸關人命的第一大公衛問題不是新冠疫情、不是種族主義、不是全球暖化，而是正在街頭上演的全國性犯罪潮。

至於解決之道，身為川普鐵粉的她表示，唯一解方是「數字」，藏在2022這個數字裡，暗示透過2022年期中選舉，翻轉國會，修理拜登政府。

美國槍擊案頻傳 今年至今已有上萬人被槍殺。根據美國「槍支暴力檔案」數據顯示，截至7月10日，美國今年死於槍枝暴力的人數已超過2.3萬人。在紐約，今年5月的槍擊事件比去年同期大增了73％。但「殺人旺季」的夏天才剛開始，恐有更多人亡魂槍下。《今日美國報》警告，2020是美國數十年來槍枝暴力最嚴重的一年，但2021年會更糟。

皮洛也有同感，稱1990年代初的街頭暴力犯罪潮可能再次席捲美國城市。她說，這波暴力犯罪潮始於去年夏天，暴徒燒殺劫掠、奪人財產、為什麼？因為暴徒認為他們可以為所欲為。她擔心，街頭暴力正在常態化。

她呼籲觀眾，唯一解決之道藏在數字裡，唯有2022可以翻轉這一切。