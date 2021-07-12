《尋找安妮法蘭克》主創團隊—製片Yves Kugelmann、插畫師Lena Guberman、導演阿里福爾曼、製片Yoni Goodm。（車庫娛樂提供）

《與巴席爾跳華爾滋》以色列動畫名導阿里福爾曼（Ari Folman）暌違8年新作品《尋找安妮法蘭克》（暫譯，Where Is Anne Frank）改編自納粹大屠殺最著名見證《安妮的日記》，以日記作者安妮法蘭克的想像朋友「吉蒂」為主角，她意外穿越到現代世界，因為不清楚安妮法蘭克在日記之後的遭遇，決定展開尋找她的旅程，本片將透過吉蒂的觀點，帶領觀眾反思當下的社會問題，也是導演第1部以兒童為目標觀眾的作品。7月9日在坎城影展舉行世界首映後，獲得許多歐美權威影視媒體的好評。

該片是由安妮法蘭克的父親創立的「安妮法蘭克基金會」推動，導演阿里福爾曼剛開始並不想執導這部電影，因為他認為《安妮的日記》已經有太多改編作品，而且安妮法蘭克的形象太強烈了。後來，阿里福爾曼的母親跟他說：「我們從來沒有干涉過你的選擇，但是如果你不接下這個計畫，我這個週末就會死了，你禮拜日可以來領我的屍體。但如果你接下這部片，我會一直活到首映會！」阿里福爾曼才決定接下導演筒。阿里福爾曼的父母都是納粹大屠殺的倖存者，後來，他在查資料的過程中意外發現，他們跟安妮法蘭克一家是在同一個禮拜被送到奧斯威辛集中營。

阿里福爾曼表示，這部片的目標是要突破安妮法蘭克的既定形象，「她是一個象徵，但更重要的是，她也是一個青少年──孤獨、正在經歷青春期、幽默風趣、非常邪惡，同時也是對成年人的優秀觀察者，她看到每個人的缺點，並且攻擊他們。她很有趣。我認為我們應該看到她性格的各個方面」。電影描述二戰期間，為了躲避納粹的迫害，13歲的猶太少女安妮法蘭克和家人躲在父親公司暗藏的空間內生活，安妮把她的所思所想通通寫進日記，向她幻想出來的朋友「吉蒂」傾訴，多年後，吉蒂神奇地在阿姆斯特丹的「安妮之家」博物館現身，這裡就是安妮當年的藏身處。不知道安妮後來遭遇的吉蒂，決定展開尋找她的旅程。旅程中，吉蒂見到各種令她震驚的亂象，但也看到許多安妮留給後世的珍貴遺產。