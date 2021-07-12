逢甲商圈13日將恢復營業，攤商和店家難掩沈寂2個月的苦悶，臉上終於露出一絲笑容，逢甲商圈管理委員會主委王朝藝12日表示，「落實防疫，歡迎客人來消費！」但本來攤商與店家各有1000多攤，經這波疫情重創，剩不到5成業者，希望客人重新回流，拉下鐵門的店家可以有新業者進駐。

開設「甲文青茶飲」的王朝藝說，以往人聲鼎沸，逛街民眾擠爆的逢甲夜市，竟變成人潮稀落，從國際觀光客進不來後，逢甲夜市已跳水式的少了4、5成，逢甲是小吃大本營，店家頭腦轉得快，與外送平台合作增加收入度小月，這幾天大家都來清掃，等著迎接客人。

以往一位難求的逢甲複合燒烤名店「激旨燒鳥」，受疫情衝擊，生意遇創業10多年來最低潮，人稱「榮哥」的老闆說，要撐下去，很多老客人外帶享用燒烤好味道，還依身分證尾數分流光顧，讓他很感動。

逢甲大學統計，2020年逢甲商圈的人潮流量僅剩839萬人次，為近13年最低點，全年整體營業額只剩62.1億元，業者嘆，今年營業額只剩一個「慘」字。

因新冠疫情及大環境經濟變化的影響，逢甲商圈2020年全年最新人潮流量總計僅約839萬多人次，在週一至週四的週間，每日平均人潮約有1萬6千人次左右，週五約有1萬9千多人次，週六約有4萬3千多人次，週日約有4萬5千多人次。

逢甲大學「統計行銷研究小組」表示，逢甲商圈是具有創新特色美食與飲品的商圈，經常為國際觀光客及國內遊客到中部旅遊的必訪之地，自2008年商圈調查以來，逢甲商圈前10年的人潮皆可超過1100萬次以上，近五年人潮則持續下滑，2020年再次突破調查以來的最低點，全年人潮僅剩839萬多人次。