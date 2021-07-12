台北市長柯文哲12日在防疫記者會表示，最頭痛的是家戶感染，不一定有親戚關係，包括聚在家裡打麻將、同志團體或合住公寓。素來挺同立場鮮明的北市議員林穎孟怒轟柯趁疫情汙名化同志，要求柯對同志族群道歉；北市府發言人陳智菡駁，柯是善意提醒，絕無針對特定族群身分或認同上的否定。

林穎孟表示，柯在記者會上講「廣義家戶感染」時，特意提及「同志團體」，「家戶感染」不管是家屬、親友、室友，只要同住者都會有感染風險，都要做好防疫，這跟同志團體有什麼特別相關性？

林穎孟說，柯特別把「性傾向」挑出來講，難道這2個多月來有許多夫妻子女家戶感染，就要說「異性戀群聚」很頭痛嗎？家戶感染不分性傾向，只要是同住者都應做好防疫工作，拜託柯不要用疫情汙名化同志，請柯對同志族群道歉。

陳智菡回應，柯提及同志團體時，並無任何汙名化或歧視字眼，只是平鋪直述近日疫調結果，呼籲避免群聚與家戶間感染，疫情下、病毒前，人人平等，病毒不會挑族群、性別，感染與否奠基於防疫是否落實。

陳智菡說，柯多次呼籲避免家庭群聚，今日說法也是針對家戶感染的幾種可能提出科學與醫學的善意提醒，絕無針對特定族群身分或認同上的否定，面對疫情應用最公開、務實的態度面對，隱晦不談，不僅無助落實防疫，也難以達到真正的平權。