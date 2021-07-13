研究機構IDC今天公布2021年第2季個人電腦（PC）出貨統計，台灣品牌廠宏碁出貨608.8萬台，以年增率17.6%成為前5大品牌的成長率冠軍，市占率7.3%排名第5。

宏碁表示，2020年在台灣專利申請中以523件排名第2，連續3年專利申請排名保持前3，凸顯宏碁在研發及設計上的創新，並帶動電腦及周邊產品銷售。今年第2季宏碁電競產品營收年增35.7%、Chromebook筆電營收年增41.8%。

IDC全球個人運算設備追蹤報告初步研究結果顯示，2021年第2季傳統PC（包括桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）的全球出貨量達到8360萬台，年增13.2%。IDC分析，對個人電腦需求上升，加上缺貨相當大程度影響筆電供應，導致第2季桌機成長超過筆電成長。

根據IDC統計，今年第2季全球前5大PC廠商為聯想（Lenovo）、惠普（HP）、戴爾（Dell）、蘋果（Apple）、宏碁，市占率依序為23.9%、22.2%、16.7%、7.4%、7.3%，出貨量年增率依序為14.9%、2.7%、16.4% 、9.4%、17.6%。

IDC行動與消費性設備研究經理烏布拉尼（Jitesh Ubrani）表示，個人電腦市場的火熱繼續推動供應商的大量投資，包括新供應商的進入以及非領導品牌的額外投資。前5名廠商繼續推動出貨量，較小供應商也透過提供獨特功能或利基設計幫助推動成長。

IDC設備和顯示器研究資深分析師馬哈揚（Neha Mahajan）表示，雖然PC市場年增率仍然很高，但成長已開始逐漸趨緩，今年第2季成長率13%遠低於今年第1季的55.9%和去年第4季的25.8%。

就需求而言，馬哈揚觀察，市場面臨混合信號，隨著企業重新開業，商業領域的需求潛力似乎很有希望。然而也有早期跡象顯示消費者需求放緩，因為人們在經過近一年的積極購買個人電腦後，改變了支出的優先順序。

另一家研究機構TrendForce的調查顯示，2020年因遠距辦公與教學等宅經濟需求，筆電出貨年增近26%，打破過去年增3%至年減3%的低谷循環，這波強勁需求動能也延續至2021年，預估今年出貨量將突破2.36億台、年增約15%。

TrendForce分析，近年Chromebook占整體筆電市場比重逐年增長，2021年將以4700萬台的出貨達到高峰，年增率高達50%；美國以70%占比成為全球需求最大的國家，接續為日本的10%。然而，隨著美國教育筆電市場滲透率逐漸飽和、解封後恢復實體上班上課，加上日本GIGA School等教育標案需求明顯放緩，今年下半年教育筆電需求將不再急迫。

品牌方面，TrendForce認為，Chromebook產品占比較高的宏碁與三星會受到較大影響。因此Chromebook未來發展的觀察重點將著重在美國以外地區，以及非教育用筆電市場的成長情況。

根據TrendForce預估，今年第3季歐美等消費需求將逐漸收斂，不過通路市場庫存較低、需要回補，仍對筆電市場存有一定支撐力道，第3季出貨水準可能與第2 季持平。

隨著歐美各國施打疫苗比例提升，疫情逐漸獲得控制，TrendForce認為，整體市場與教育標案的需求放緩所產生的效應，到今年第4季才會有較明顯影響，預估第4季筆電出貨量為5800萬台、季減3%，部分料件超額預訂導致庫存增加的影響也將浮出檯面。

展望2022年，雖然混合工作模式成形與商用筆電回溫將支撐市場，不過筆電需求放緩速度可能擴大，TrendForce預估明年整體筆電市場出貨量將小幅修正，恐年減約6%至2.2億台。（編輯：潘羿菁）1100712