網紅潔哥（李秉潔）為台灣知名遊戲實況主與主持人，擁有美麗的外貌與性感的身材，直率與大方不做作的性格，因此讓她擁有不少粉絲支持與喜愛。潔哥今日在社群提到一名網友嫌她的年齡過大，也讓她氣得直呼：「等我80歲的時候，才打算準備出寫真書呢！」

實況主潔哥（李秉潔）今（11日）在臉書上直接回應網友：「每次只要有新聞就會有人說我是老雜某，然後點進去看了他的照片和關於我，明明小我十歲還看起來就比我老，這些人都不照鏡子嗎？」

潔哥更是有信心地回應這些網友：「在我這個年紀能這樣算保養不錯了啦！況且每個年紀都有那個時期好看的樣子，我對目前的自己很滿意，我可是打算80歲才出寫真集耶！到時候還在的老粉絲們，記得捧場我一下。」她更是幽默地表示：「那時候小孩也50幾歲，她如果要出寫真我也不反對就是了！」

不少網友們表示：「潔哥的臉還是很澎潤」、「我請我孫子燒給我，不然清明節我就發爐給他們看看」、「潔哥先拍親子寫真吧！」「沒問題，80歲還是會忠實的認得妳的」、「80歲後的寫真集一定猛爆，唯獨妳一人敢這樣。」