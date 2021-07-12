「地表最強老爸」連恩尼遜主演的災難動作鉅獻《疾凍救援》將在8月25日上映，剛過69歲生日的他，曾公開透露該片的任務難度相當高，但深受故事吸引的他大讚：「說實話，這齣劇本讓人讀了欲罷不能！讀完劇本後，我知道我有得忙了，要學習駕駛巨型卡車等等，這些都是必要的準備。」誓言為本片努力維持一流體態。

成功邀請到夢幻卡司的導演強納森漢斯林也沒有放過難得機會，為求電影看起來就像紀錄片般寫實，堅持不依賴特效後製、等到真正的湖面冰層厚到能開巨型卡車通過，也承受得住電影設備進駐，完全到位後才肯開拍，更表示：「我們有追逐場面、卡車爆炸，這些都是來真的！這是空前絕後的拍法，拍出獨一無二的鏡頭。」正式預告畫面曝光連恩尼遜在真正冰天雪地的環境之下駕駛巨型卡車，開向一望無際的300英哩冰封路、早已解凍5星期隨時會崩解的結冰湖面，磅礴場面讓粉絲直呼期待進戲院享受大銀幕震撼。

連恩尼遜從影生涯演出過不少經典作品，憑藉著演技實力和暖男形象，早已是全球粉絲心中「頭號硬漢代表」，就連演出《水行俠》的傑森摩莫亞都坦言自己剛到洛杉磯發展時，第一個看到的大明星就是連恩尼遜，形容當時自己就像個瘋狂粉絲：「我是看《赤膽豪情》長大的，當下真的超興奮！我猛盯著他看，像個迷妹一樣傻笑，嚇得他趕緊坐到離我比較遠的地方。」巨星魅力可見一斑。

這次連恩尼遜更是在《疾凍救援》救人救出新高度，親自「下海」開著巨型卡車穿越加拿大冰路，聯手最強綠葉演員勞倫斯費許朋，在得知加拿大北部的鑽石礦坑發生重大爆炸意外，決心號召緊急救難隊員前去救人，搶在30小時內從救出26名礦工，一路上必須面對結冰湖面隨時崩裂、風暴雪崩的危機，過程竟還發現礦坑企業公司為了隱藏爆炸意外主因被揭發，雇用大批殺手前來滅口，搶救過程驚險刺激。

該片描述在加拿大北部一處偏僻的鑽石礦坑發生重大坍塌意外，一群礦工被埋在坑道內，僅剩30小時的氧氣可以存活。駕駛經驗豐富的巨型卡車駕駛（連恩尼遜飾）、與天才機械師弟弟葛帝（馬克斯湯瑪斯飾）組成緊急救難隊，靠著巨型卡車橫越300英哩結冰湖面構成「冰路」，救出被困住的26名礦工。這群緊急救難隊成員不但要在逐漸融化的「冰路」搏命飆速、還要面對即將來襲的超大風暴，但他們真正的威脅卻是過去從未遇過的恐怖危機，原來礦坑企業公司為了隱藏爆炸意外主因被揭發，雇用大批殺手阻撓救難隊員行進，一場驚天動地的救難行動在冰天雪地中就此展開。