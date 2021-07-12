歐盟與日本、印度以及七國集團(G7)達成協議後，歐盟外長會議也通過啟動連接歐洲和全球基礎設施的計畫，以此抗衡中國的「一帶一路」。

《路透》報導，由於懷疑中國的「一帶一路」倡議將通過基礎設施將歐洲與亞洲連接起來，並藉此獲得更大的影響力，歐盟將從2022年開始為雄心勃勃的「連接」計畫制定正式路徑。

德國外交部長馬斯在布魯塞爾歐盟外長會議上告訴記者說，「我們看到中國利用經濟和金融手段在世界各地提高政治影響力。對此抱怨是沒有用的，我們必須提供其他選擇」，他說，「重要的是，歐盟將與美國進行非常密切的合作。」

歐盟已經與日本、印度簽署了夥伴關係協議，以協調連接歐洲和亞洲的運輸、能源和數位專案。東京和新德里都對中國的大手筆計劃相當擔憂，官員們說，中國的慷慨解囊讓一些貧窮的國家承擔了巨額的債務，只能被迫對北京唯命是從。

歐盟這項名為「連接全球的歐洲」的戰略並未提及中國。盧森堡外長亞瑟伯恩（Jean Asselborn）警告說，不要把中國當成對手，他指出，德國汽車製造商每年在中國的汽車銷量都超過德國。

但是，一位參與起草該戰略的歐盟外交官說，這份8頁的文件當中「寫滿了中國」。