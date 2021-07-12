前旅美投手江少慶無意外成為2021年中職選秀會狀元，成為中職第10位旅外狀元，確定成為狀元郎後，他將在下半季投入賽程，「中職打者真的不簡單，每個人都會想要嘗試（對決）。」

江少慶在2011年9月以簽約金25萬美元與印地安人隊簽約，展開旅美生涯，最高層級到3A，2020年轉披老虎隊球衣後，原本被看好有機會升上大聯盟，無奈受疫情影響，小聯盟賽季取消，季後被釋出再度成為自由球員，最後決定返台投入中職選秀，結束10年旅美生涯。

3月江少慶與富邦達成默契，雙方也達成加盟共識，先與富邦簽下自行培訓合約，雙方議定的條件為中華職棒史上最大的合約，合約內容待選後公布。

自己將頂著狀元身分加入中職，江少慶說：「很開心富邦選中我，希望能為球隊拿下勝多勝利，目前要先把自己調到最好。」他表示，自己一直以來都有在看中職，知道中職打者十分不簡單，自己沒有特別想要對決的人，「每為打者都想嘗試，先把自己調整到最好，希望有好表現。」