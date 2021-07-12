中央宣布全國三級警戒延長至7月26日，但部分場域可「微解封」。台中市建設局宣布採「階段式開放」措施，適度鬆綁部分場域，第一階段開放「望高寮夜景公園」及全市公園綠地廣場園道及公廁，讓民眾適度透氣；建設局落實不定期巡查，勸導民眾遵守相關防疫規定，維護市民安全，杜絕公園成為防疫破口。

「開放場域、不開放設施！」建設局長陳大田表示，面對疫情台中市府採用最嚴謹標準，目前開放全市公園綠地廣場園道及公廁、望高寮夜景公園等場域供民眾適度透氣。

此外，為避免增加傳染風險，公園綠地廣場園道內其他相關接觸性設施（含運動設施、體健設施、涼亭、兒童遊戲場、特定運動場域：籃球場等）、高美濕地遊客中心、中央公園遊客中心、后里森林園區內之四口之家及清水鬼洞仍暫停開放。

建設局指出，疫情時刻變化，呼籲民眾於公園透氣時遵守相關防疫規定，建設局將持續觀察實際狀況，並視疫情發展狀況及管制成效，並參考中央最新規定為原則，滾動式修正與評估第二階段開放事宜。

市府提醒民眾現仍為三級警戒期間仍勿群聚，違反者依《傳染病防治法》第37條暨第67條規定，將處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，未配戴口罩者將依同法第70條第1項第3款規定，處3千元以上1萬5千元以下罰鍰，請民眾共體時艱齊心防疫。