百貨零售業者12日傍晚拜會經濟部長王美花，由於近期百貨業傳出有櫃姐染疫的情況，讓不少業者希望百貨公司專櫃人員可以比照超商、超市等收銀員一樣優先施打疫苗；另外，業者也期望，如果第三級疫情警戒如果繼續延長，紓困措施的期限也延長或再加碼。

中央流行指揮中心宣布疫情三級警戒將延長至7月26日，但同時也在13日起「微解封」，除了夜市可以重新營業，百貨公司的美食街也可以開放2分之一的人流。由於指揮中心的規定讓業者相當困惑，所以王美花12日邀請業者座談，商討對策。

百貨專櫃第一線人員屢傳確診，業者期望能跟超商、超市一樣能列入疫苗優先施打範圍，但經濟部官員表示，目前疫苗已經逐漸開放到第9、10類，接下來也會陸續向下開放各年齡層來施打，所以建議業者可以循預約平台來登記施打。

三級疫情警戒持續延續至26日，目前還不確定疫情何時會緩歇，業者誤以為紓困是以5、6月為發放基礎，但經濟部官員解釋，紓困4.0的5到7月一次發放，目前已經涵蓋全部3級警戒時間，若未來警戒續延長，也將視目前紓困狀況再討論。

另外，業者對地下美食街「微解封」規則有些疑問，包括人流控管、出現確診者足跡後的停業規範等，經濟部官員表示，由於目前各縣市也沒有開放餐飲內用，業者如果對防疫指引有疑問，也會彙整業者的疑問或建議，向指揮中心反應。