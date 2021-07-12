美國國務院前亞太副助卿孫曉雅抵台（陳麒全攝）

美國國務院前亞太副助卿孫曉雅。（陳麒全攝）

現任AIT處長酈英傑（Brent Christensen）即將卸任，AIT已正式宣布將由美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任，孫曉雅一行搭乘美國聯合航空公司UA-871班機，於12日晚間6時36分抵達桃園機場，孫曉雅自己拉著隨身行李下機，所戴的口罩上印有「HELLO TAIWAN」彩色字樣，我國外交部官員及AIT工作人員在空橋門口迎接。

孫曉雅一行人由入境長廊行到衛福部疾管署辦公室，經由外交禮遇安排到疾管署機場辦公室內，單獨執行PCR採檢工作，未與一般入境旅客採檢程序混流。在採檢完成後，孫曉雅並未受訪或是發言，一行人經由公務門特別禮遇，直接坐上等候的外交車輛離開機場。

孫曉雅擁有30年外交資歷，此前擔任主管紐澳與太平洋島國事務的國務院亞太副助卿，曾派駐台北、北京，也曾在國際間為台發聲，曾代表美國前總統川普與我國總統蔡英文會晤，今年夏天將來台履新，成為第15任AIT台北辦事處處長，她也是AIT自1979年成立以來的首位女性處長。