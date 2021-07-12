中央流行疫情指揮中心7月8日宣布延長全國疫情警戒第三級至7月26日，自13日起適度鬆綁部分措施，電影片映演場所已納為有條件鬆綁對象；台中市新聞局依防疫指示事項及傳染病防治法相關規定，宣布「全市電影片映演場所自明日起應遵守相關防疫措施，恢復營業」；籲請業者及市民配合電影片映演場所的防疫規範，同時加強查察，如查有違反相關防疫措施者，將予裁處。

新聞局表示，配合全國逐步解封政策，按照中央流行疫情指揮中心及文化部相關指引訂定相關防疫規範，例如全程佩戴口罩、量測體溫、實聯制、梅花座或間隔座、每一場次進場前、散場後清潔消毒、全面禁止飲食（包含影廳內、影廳外等待區、戶外空間）等防疫措施。

新聞局持續輔導業者進行解封前相關準備工作；明日解封後，新聞局將依防疫措施逐項進行現場查察，請業者及進場觀影的消費者，務必遵循相關規範，共同珍惜維護防疫生活中逐步解封的成果。

疫情瞬息萬變，台中市電影院管制措施將滾動式調整，若未來疫情加劇，為保護市民的健康安全，不排除重啟暫停營業的防疫措施。