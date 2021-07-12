西班牙11日受熱浪侵襲，部分地區氣溫逼近攝氏50度。在首都馬德里，11日中午過後錄得攝氏47度，不少人到噴泉嬉水消暑。在南部安達盧西亞區，因為熱爆，部分街道空無一人，居民留在家中避暑，晚上9時前盡量避免外出。咖啡廳、酒吧和商店也暫停營業。

這次熱浪主要是來自非洲的暖空氣，影響西班牙北部、大西洋沿岸地區。國家氣象局預測近幾天的氣溫會超過44度，預測的最高溫為49度，提醒民眾小心中暑。

在波羅的海國家、北歐及俄羅斯，也遭熱浪籠罩。在俄羅斯首都莫斯科上月起受熱浪侵襲，6月23日出現攝氏34.8度高溫，12日也飆上32度，比往年7月均溫整整高出10度。

愛沙尼亞邊境的西北部城市普斯科夫，12日測得攝氏32度，遠高於去年7月單日最高溫攝氏24度。

鄰國芬蘭同樣受熱浪侵襲。北部一個氣象站上周曾測到攝氏33.5度，是芬蘭最北部地區拉普蘭有史以來第二高溫度。