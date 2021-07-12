BNT疫苗採購合約終於完成，最快今年九月抵台十月開打。鴻海、台積電兩家公司終於不負眾望，完成一項艱辛任務，贏得民眾滿堂彩，也解決台灣疫苗短缺的燃眉之急。台灣大學國企系教授陳厚銘建議，BNT除留給12到17歲的青少年施打之外，政府應該好好思考，如何運用這1000萬劑寶貴的BNT疫苗，讓其發揮最大的功效，將台灣整體防疫保護力達到最大化。

陳厚銘提到，每位民眾都有其不同的風險偏好，以及選擇不同疫苗種類施打的權利。政府的責任是提供充分及透明的資訊，以及多元的選擇方案，讓民眾自己評估與選擇對其最有利的情況下施打疫苗，以避免不必要的醫療糾紛與困擾。

截至7月11日止，台灣累計疫苗接種數為356萬5千多人次，疫苗接種人口涵蓋率約為14.87 ％。其中AZ接種數量為199萬8千多劑，莫德納接種數量為156萬6千多劑。當中，疑似疫苗接種後死亡案例共有379件，其中AZ佔364件，莫德納佔15件。陳厚銘認為，雖然AZ和莫德納的施打對象不完全一樣，但AZ的致死率遠高於莫德納，這也說明為何會出現AZ疫苗緩打潮的緣由。

陳厚銘提到，這也反映到民眾預約選打疫苗的行為上，截至今（12）天中午1點為止，共有2723608位第九類及第十類的民眾在預約平台登記，當中只選擇莫德納疫苗的有60.8 ％，而只登記AZ疫苗的僅有2.69％，相差22倍之多。

陳厚銘建議，因應AZ疫苗緩打潮，政府有兩種策略選擇。其一，順其自然，以BNT疫苗取代AZ疫苗，將多餘的AZ疫苗捐贈給友邦，進而推動疫苗外交。其二，開放AZ和BNT混打。國外實證研究顯示，第一劑施打AZ，第二劑混打BNT的保護力，和2劑都打BNT的效果相當。陳厚銘表示，假如疫情指揮中心評估混打風險低而開放混打，如此可以有效提高AZ疫苗的施打率，並加速邁向群體免疫目標，可以早點解封管制，回歸正常生活。更可讓整體疫苗施打保護效力達到最佳化。