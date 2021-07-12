特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）12日出庭作證，為2016年特斯拉投資26億美元進行的SolarCity收購案辯護，因為投資人指控穆斯克為私人利益操縱收購案。穆斯克若敗訴可能要賠償特斯拉26億美元，締造美國史上個人官司最高賠償金額。
美國德拉瓦州法院12日針對特斯拉收購SolarCity一案展開為期2周的開庭審案，將由副大法官史萊茲（Joseph Slights）裁定穆斯克是否主導這場被控對特斯拉股東不公平的收購案。
提告的多個工會退休基金及資產管理人都是特斯拉股東。這些股東質疑當年身兼特斯拉及SolarCity董事長的穆斯克刻意隱瞞SolarCity資金危機，誤導特斯拉董事會支持收購，並以高於市值的價格收購SolarCity，原因是SolarCity是穆斯克堂兄弟經營的公司，且穆斯克對SolarCity持股22％。
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