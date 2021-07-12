韓國女團選秀節目《Girls Planet 999》終於定檔，將於8月6日播出，破天荒邀請到韓國2大標誌性女團「Wonder Girls」宣美及「少女時代」Tiffany擔任領航導師，並由《德魯納酒店》男星呂珍九出任主持人，節目集結來自中國、韓國與日本，共99位懷抱著歌手夢想的少女們，通過競爭脫穎而出，成為下一個全球注目的潮流女團。

日前公開導師名單，讓粉絲們驚訝不已，領航導師（K-pop Masters）由在極具代表性的2大女歌手宣美、Tiffany擔任，將用專業的舞臺知識與豐富的表演經驗，為參賽者們指點迷津。宣美不僅是曾掀起世界韓流的女團「Wonder Girls」一員，作為Solo歌手出道之後，性感與極具個人風格的曲風也總能在全球掀起模仿風潮；而Tiffany更是亞洲標誌性女團「少女時代」的一員，以個人之姿進軍美國音樂界也取得亮眼成績。Tiffany也給參賽者忠告「3個月是看似漫長的旅程，但我想提醒她們，每一步都是她們自己的」，希望參賽者好好珍惜，把握住每一次機會。

《Girls Planet 999》將於8月6日播出。（愛奇藝國際站提供）

今天下午公開主題曲〈O.O.O.〉（Over ＆ Over ＆ Over），由舞蹈大師Back Kooyoung、Jang Juhee 擔任編舞工作，兩人表示「曲名是〈O.O.O.〉，也是從Planet的原型中獲得靈感，該舞蹈既能體現曲線之美又能體現，堂堂正正的、堅韌進取的女孩們的感覺。」看過實際主題曲舞蹈的領航導師宣美也表示「舞蹈很難，希望能看到充滿活力的少女們」。節目立志打造國際女團，收到上萬份報名表，海選出百位優秀女孩，實力值得期待。節目將在愛奇藝國際站與韓國零時差播出。