前旅日投手呂彥青在首輪被中信兄弟挑中，以探花之姿加入中職，談到決定留台投入中職選秀的原因，他說：「對球員來說最需要的就是舞台，回台對我是現在最好的選擇。」

25歲的呂彥青去年遭阪神虎隊釋出，返台持續維持訓練等待機會，今年初跟隨味全龍隊訓練，並簽下自行培訓合約，在二軍出賽10場，包含3場先發、7場後援，累積27局投球，自責分率僅0.67。

但在6月中龍隊做出球員異動，將呂彥青除役，之後他改與中信兄弟隨隊練習，原本還有旅外夢的他最終決定投入選秀，最後被兄弟在首輪第3順位指名。

「球員最需要的還是舞台。」呂彥青表示，不管在哪裡打球，有舞台對球員才是最重要，「現在對我最好的選擇就是回台打球。」

呂彥青之前僅單純跟著兄弟練球，對於自己將來的投手定位，他表示，目前還未知，就是希望盡所能發揮，為球隊做貢獻，幫助球隊拿到總冠軍。

呂彥青認為，台灣的每隊打者都不好對付，打擊實力都很強，「上半季也都有看各隊打者的習性，現在真的進來了更要好好研究他們。」

來到球迷最多的兄弟，呂彥青不會感到壓力，「把自己該做的做好就好，有做好、做到就問心無愧。」