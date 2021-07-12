立委林昶佐2日在記者會上嗆聲台北市長柯文哲，卻遭在場的環南市場自治會長林勝東「反殺」，而林昶佐的舉動也引爆民眾怒火，甚至有人開始醞釀罷免行動。如今，罷免林昶佐團體也成立了2處連署站，接受民眾投遞連署書，罷免林昶佐團體發言人高毓安指出，這是民眾對在地民代未履行職責的不滿，並希望第一階段能衝刺到5000分連署書。

「罷免林昶佐」團體今日啟動了萬華區2處連署點，同時也提供郵寄方式，開放民眾投遞罷免連署書，「罷免林昶佐」臉書粉專的動態也顯示，今天已有民眾前往位於前台北市議員童仲彥服務處的連署站投遞連署書。

根據《TVBS》報導，罷免林昶佐團體發言人高毓安表示，這是展現在地對於民意代表沒有履行在地職責的不滿，「我們想要拚今年年底和公投一起合併投票，來做最後的決戰，我們的目標，是想要在第一階段衝到5000份連署書」。

針對罷免活動，林昶佐則回應，「對於所有意見表達，我們都尊重，我們現在最重要的，就還是把立法院的工作做好，還有就是協助防疫」。不過，「罷免林昶佐」粉專晚間發文回擊，「花快六年時間，你現在要被罷免了才想把立院的事情做好，如果之前有做好中正、萬華民眾會發起罷免嗎 ? 所以不好意思，請你離開立院把然後把歌唱好，立法院不是你的練歌房」。