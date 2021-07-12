儘管許多國家疫情升溫，但受惠於中國大陸人行降準以及美股上周五收長紅創新高激勵，亞股周一上演補漲行情，日本與韓國股市表現尤其強勢，日經指數飆高逾2％。

無懼東京都又發布緊急事態宣言，日經指數周一收報28659.02點，漲幅達2.3％，表現居亞股之冠，東證一部指數亦跳漲2.1％。確診人數居高不下的韓國股市同樣衝高，收盤勁揚0.9％。

日股周一還有另一項利多，5月核心機械訂單勁增8％。上周五宣布降準2碼利多的中國大陸股市漲升0.7％，深圳指數強升2.0％，港股則收高0.6％。此外，澳洲大盤也上漲0.8％。

追蹤亞股表現的明晟亞太股市指數(不含日本)上漲0.8％。

人行降準預估可釋出1兆人民幣的流動性，澳盛銀行研究部主管楊宇霆表示，「人行降準的動作用意是在展現中國還有多種操作貨幣政策的政策工具。」

瑞穗銀行發表研究報告指出，「儘管有Delta病毒持續肆虐的疑慮，華爾街股市上周五仍強彈，標普5百指數甚至還改寫歷史新高，亞股期貨盤周一已反映此一樂觀氛圍走高。」

標普5百指數上周五大漲1.1％，收上4369.55點的歷史新高。各類股齊揚，其中以銀行、科技與傳產類股漲幅較大。相較於美股與歐股今年迭創歷史新高，亞股表現相對落後，日經指數今年迄今只上漲4％，中國上證指數則走高2％，港股更僅小漲1％。美股標普5百指數今年來已飆漲16％，Stoxx 600泛歐股市指數則大漲15％。

近來股市投資人除了擔心疫情升溫，同時也對通膨升溫恐迫使歐美央行寬鬆措施提前退場感到憂心忡忡。

歐洲央行(ECB)總裁拉加德上周末暗示，ECB可能在7月22日決策例會後公布新的貨幣政策指引。聯準會除了已將升息可能時點從2024年提前至2023年，日前已表示決策委員會已開始討論縮減購債。