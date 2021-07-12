前立委、青埔教育基金會董事長張嘉郡，在瑜珈老師許珈珈帶領下，藉由視訊為雲林家扶寄養家庭示範「親子瑜珈線上課程」，張嘉郡強調疫情期間透過瑜珈運動的鍛鍊，可增強免疫力、紓解壓力，是一舉數得的居家運動。

張嘉郡表示，親子瑜珈可練習平衡與協調性，也可矯正駝背、促進血液循環、塑造優雅體態，不管是解封或微解封，親子瑜珈讓父母親與子女們有更融洽祥和的家庭生活，親子們一起互動，創造正能量方向，培養良善的身、心、靈。

張嘉郡說，疫情外出不方便，但孩子們又都在家，因此特別與許珈珈老師討論出一套親子、瘦身、伸展瑜珈課程，率先提供給雲林家扶寄養家庭親子們，透過瑜珈運動的鍛鍊，可增強身體免疫能力、紓解壓力，是一舉數得的居家運動。

雲林家扶寄養組督導林珊宇指出，以往家扶會在暑假期間舉辦寄養家庭親子旅遊，但今年因疫情而取消，小朋友們有滿滿活力卻無處可宣泄，感謝張嘉郡董事長提供如此紓壓又兼具身、心、靈發展的「親子瑜珈線上課程」。

雲林家扶中心主任廖志文感謝青埔教育基金不僅提供線上課程，還為服務家庭準備瑜珈墊，讓家扶親子更專業的學習能夠舒壓、增強體力與耐力的「親子瑜珈線上課程」。