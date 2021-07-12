張睿家二訪行腳節目《請問 今晚住誰家》，時隔1年多再來，這次的打工換餐之旅一樣不簡單，他跟著王傳一、肯納來到以前堪稱是北台灣最大的米倉「貢寮」打工換餐，跟著水梯田達人蕭學苑一起學習復育梯田技巧。

達人指派的首要任務是請他們幫忙割除田埂間的雜草，正當眾人都彎著腰認真除草時，張睿家突然驚呼說發現水芋的蹤影，達人說直接割掉就行，一旁的王傳一便補充說明那是吃起來水水的、口感不加的芋頭，讓他更加困惑到底該不該割除：「所以這樣是可以吃還是不能吃？」被肯納吐槽說：「你已經餓啦？居然已經在找吃的了！」張睿家辯稱：「沒有沒有，我只是在想要不要割掉，但不好吃就要割掉！」

水梯田達人為了讓這片山回歸過去他記憶中那片梯田美景，努力復育近10年，這次帶著張睿家、王傳一、肯納，前往開墾被荒廢30年的田，讓張睿家苦笑說：「剛才割草、挲草是在訓練腰力，現在翻土是在練二頭肌。」3人對達人憑藉著手工一點一滴的復育著這片田表示欽佩，他卻謙虛說是以前的祖先比較厲害，認為這些曾被荒廢的田，過去都是他們開墾出來的成果，王傳一幽默說：「祖先沒有手機、電視，所以只能一直耕田。」神解析的回答笑翻眾人。

小時候被讓爺爺奶奶帶大的張睿家，經過這次艱辛的務農洗禮，更想念彰化小鎮那無憂無慮的鄉村生活，坦言6歲時被爸媽接回台北後超不適應城市步調，笑說：「那時候經常想說長大之後要回去彰化住。」而跟著節目走遍全台的肯納，表示自己這樣出外景，其實很希望能到台中至高雄這區間的城市生活，「很舒服、東西好吃、人又親切。」雖然想遠離城市的原因不同，但兩人相當都嚮往著農村的愜意生活。節目每週一至週四晚間10點在東森超視33頻道播出。