疫情關係在家煮食增加，加上今年初仔豬育成率低、夏天豬隻體重減少等因素，豬肉量少需求大，12日雲林縣肉品市場每公斤交易價為85元，與往年同期相比上漲1至2成，雲林縣肉品市場分析，疫情打亂整體豬肉市場，農委會因此宣布14日全台肉品市場休市1天調節豬源，若加上8月能解封，價格可望回穩至80元上下。

雲林縣肉品市場今年1月中旬毛豬交易價格每公斤約77元，隨後微幅波動，端午節前後來到80元左右，這幾天因豬隻出貨量少持續上漲，12日漲至85元，北部肉品市場更達87元，民眾到市場採買時抱怨「蔬菜貴豬肉也貴，都是疫情惹的禍」。

雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，疫情影響整個消費市場機制，原本採購豬肉主力為餐飲業者，整批採購價格可壓低，但現在餐廳、小吃紛紛歇業，採購主力變成家庭主婦，零散採購價格相對變高，加上需求量大、供貨量少，豬肉價格因此提升。

豬肉供貨量減少原因，在於今年初幾波寒流造成仔豬育成率差，仔豬經過5、6個月飼養，目前正逢出貨期，數量因此不足，還有夏天豬隻食慾較差，每隻豬重量平均減少3公斤。另外，北部數個市場爆發疫情停市，養豬戶也因而減少出貨。

黃加安說，豬隻飼料價格上漲也是豬價攀升的因素之一，國際貨運因疫情被打亂，黃豆、玉米、小麥等豬隻飼料較去年貴了3成左右，因此雖然豬價上漲，養豬戶也沒有增加獲利，此次疫情可說是讓消費者與生產者雙輸。

黃加安指出，農委會宣布14日全台肉品市場休市1天調節豬源，延後交易的2萬頭豬源平均分配到7月下半月，便可減緩漲價情況，若加上8月能順利解封，藉由市場機制的調節，豬價便有下探的空間。