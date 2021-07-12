南非前總統朱瑪因藐視法庭罪7日入監服刑15個月，此舉引發支持者不滿出現大規模暴動，自9日開始延燒至今，暴徒四處洗劫商家與縱火，警方大力鎮壓並已逮捕219人。

朱瑪（Jacob Zuma）被控貪腐案，因未赴調查委員會作證，遭憲法法庭以藐視法庭罪判刑15個月，並於7日夜間最後期限截止前，在警車戒護下離開自家莊園入監服刑。

朱瑪的支持者對此極度不滿，9日夜間開始在朱瑪家鄉所在的瓜祖魯那他省（Kwazulu-Natal）展開大規模暴動，自行架設路障封鎖交通、四處縱火、掠奪商家、洗劫大型購物中心，暴行延燒到將近600多公里外的第一大城約堡所在地豪登省（Gauteng）。

從民眾拍攝的影片中可以發現，趁火打劫者比比皆是，許多小貨車或是大型推車上，堆滿著從購物中心搶劫而來的大型家電，包括電視機、洗衣機、冰箱以及日用品與食品。

影片中顯示購物中心內的貨架上幾乎空無一物，四面街道滿目瘡痍，雜物與垃圾充斥路面。警方被迫發射橡皮子彈驅趕暴民。

從9日開始，警方和私人保全公司合作努力驅散示威抗議民眾。支持者透過社交媒體發起釋放朱瑪活動並集結人群示威，不過示威活動失控，從政治活動演變成集體犯罪行為，四處縱火、趁火打劫與大規模暴動。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天引述警方指出，發在上述兩個省分的暴亂中，已經逮捕219人，有6人不幸喪生，包括1名保安人員。

警方發言人穆瑞迪里（Brenda Muridili）表示，警方已在兩個省的熱點加強部署對抗暴力活動。

她說：「有關財產損失和企業遭搶劫的程度將在稍後階段才能確定。」

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天報導指出，瓜祖魯那他省首府德班（Durban）的街道上不斷傳出爆炸聲與槍聲，主要道路禁止通行，公共交通系統無法運作。許多大型購物中心與企業直接宣布停止營業，直到動亂停止。

德班工商會（Durban Chamber of Commerce and Industry）主席沃德（Nigel Ward）公開呼籲總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）派遣部隊進入瓜祖魯那他省維持治安。

沃德在聲明稿中表示，若這種破壞性行為再持續1周，瓜祖魯那他省將無法承受所造成的經濟重創。

他說：「民生基本食品生產商決定暫時關閉工廠。政府應該非常重視暴動對糧食安全的威脅。除了恢復基礎設施和彌補物質損失之外，政府還需要重新獲得商界的信任。」