今1架共機侵擾我西南空域 空軍廣播驅離 20:402021/07/12 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8遠干機。國防部提供。 空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 空軍自9日到11日，一連3天均未發布共機動態，代表共機在過去3天並未侵擾我西南空域，唯有民間臉書粉絲團宣稱共機仍有侵擾，軍方官員說，共機動態以空軍發布為正確訊息。 拚彎道超車 華航應把握契機 日島根縣鳥取縣大雨 9天雨量達7月平均兩倍 #空軍 #共機 #侵擾 #發布 #共機動態 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 採芒果失聯12天 退休教授墜谷亡 04:102021/07/12 社會新聞 鈞興-KY去年EPS達6元 股東會決議每股配發3.6元現金股利 19:132021/07/12 財經 部署疫後復甦 華航新機9月抵台 04:102021/07/12 財經焦點 群益證券本周看好電動車、星鏈概念等四類股 09:012021/07/12 財經 陸殲-20升級 力追美F-22 F-35戰機 11:292021/07/12 軍事 巴基斯坦傳已敲定採購36架殲10C戰機 尚待官方證實 00:052021/07/12 兩岸 亞東醫院協助6接種站 創下單日完成超過1萬人以上 17:352021/07/12 生活 汐止大樓傳火警 火勢瞬間吞噬整間臥室 14:202021/07/12 社會 中興大學捐血氧機 助醫護抗疫 16:542021/07/12 寶島 暑夏在家吃冰超便利 桌上型製冰機熱銷飆3倍 04:102021/07/12 時尚消費 BNT疫苗到手 台股開盤漲逾280點 挑戰萬八 09:092021/07/12 財經 政治熱門新聞 蔡英文曝買BNT疫苗過程 網灌爆臉書：看到快暈倒 - 政治 看到最新政黨認同度民調 PTT鄉民嚇到：王世堅是對的 - 政治 看到台灣這一幕 施正鋒氣到快吐血 - 政治 昔喊「沒看過32美元BNT疫苗 」陳時中突改口 她怒嗆一句 - 政治 微解封後陳時中一夕破功？ 沈富雄曝「這2天最窩囊」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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