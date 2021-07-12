運8遠干機。國防部提供。

空軍今發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

空軍自9日到11日，一連3天均未發布共機動態，代表共機在過去3天並未侵擾我西南空域，唯有民間臉書粉絲團宣稱共機仍有侵擾，軍方官員說，共機動態以空軍發布為正確訊息。