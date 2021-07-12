林阿公離去前還貼心提醒員警「趕快趁新鮮吃，冷掉再蒸過就歹呷了」。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方查獲許嫌偷竊所得的贓物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

「歹勢啦，讓你特地走一趟！」台南市白河區一名87歲林姓阿公，以販售青草茶維生，上周發現其所用爐具遭竊，警方獲報後當晚便抓到竊賊。阿公雖然行動不便，昨日仍騎著輔助機車、杵著拐杖，提著一大箱油飯要送給警方，離去前還貼心提醒員警「快呷，冷掉就不好吃了」。

林阿公平日在白河區中山路，以熬煮青草茶販售維生，7日發現其營業所用瓦斯筒、快速爐等物品遭竊，經向白河派出所報案後，警員林哲弘立即展開積極調查，當日晚上鎖定涉案許姓嫌犯。

經員警趕至許姓犯嫌住處訪查，發現其正於屋前整理資源回收物品，經員警運用盤詰技巧，終於在其回收物品堆中發現相關遭竊鍋爐器具，並在警方提出相關犯案影像具體事證後，全案依竊盜罪調查送辦。

為向警方致謝，林阿公昨天訂購1箱油飯到派出所送給員警。炎熱的中午時分，員警看著行動不便的林阿公，大汗淋漓提著油飯，直稱要給辛勞同仁饗用，心裡滿滿感動，直說「歹勢啦，讓你特地走一趟」。

分局長陳明宏以「知民所苦、莫忘初衷」期許同仁，要貼近並了解民眾所需、認真解決每一民瘼之苦，所得之成就溫暖及榮譽感，將會持續激勵同仁精進。