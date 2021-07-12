柯震東、林哲熹主演的《MONEYBOYS》入圍坎城影展「一種注目」單元，電影在台灣時間12日於坎城影展舉行首映，主創和電影團隊因為疫情關係無法到場，該片台灣監製、前景娛樂總經理黃茂昌表示，演員們在電影中的演出有別以往且令人驚豔，「這不是我第一次跟柯震東合作，他跟《再見瓦城》不一樣，是完全沒看過的安靜和壓抑的柯震東」，他透露好萊塢權威媒體《綜藝報》（Variety）有專訪柯震東等演員，且對柯震東的演出作品很了解，讓黃茂昌很驚訝。

黃茂昌稱讚奧地利籍華裔導演C.B. Yi選角謹慎精準且眼光獨到，該片選角花了5個月的時間，片中大陸新人白宇帆在兩年前拍攝時默默無名，現在已成為王小帥等大導演愛用的演員，而林哲熹、曾美慧孜也都有精彩的演出，「你現在如果問我換別人演出有沒有可能性？答案是完全沒有」。《MONEYBOYS》在台灣拍攝，透過法國攝影師Jean-Louis Vialard的鏡頭和《緝魂》台灣美術指導廖惠麗的合作，呈現出不同風味，黃茂昌說：「觀眾會發現，電影雖然在台灣拍，但是這些台灣場景在《MONEYBOYS》中又跟其他台灣電影很不一樣。」

《MONEYBOYS》由台灣、法國、比利時、奧地利共同製作，黃茂昌談到電影站上世界電影舞台說：「一路走來很不容易，四個國家合作本來就很複雜 ，從人員搭配、溝通到整體計畫，從選角、場景、後期製作，走到一種注目，是很漫長的過程，很值得，讓台灣演職員、政府單位透過坎城影展讓全世界看到，很期待能有更多機會，希望台灣參與的更多電影讓世界看到。」黃茂昌指出，聯合製作力量大，「每個地方都能開枝散葉，這次特別有這樣的感受」，也提到《MONEYBOYS》將報名本屆金馬獎。