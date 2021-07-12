數以千計古巴民眾11日在首都哈瓦那和其他多個城市舉行了罕見的反政府抗議活動，遊行中還有人高喊「打倒獨裁！」，對國家經濟狀況、新冠疫苗接種的進度和政府的作為表達不滿。古巴總統狄亞士-卡奈指責美國付錢給「傭兵」，煽動了這次抗議活動，意圖破壞古巴國家穩定。

這堪稱是數十年來反對古巴共產黨政府的最大規模抗議活動。抗議者的要求包括「舉行自由選舉」和解決社會問題。據當地媒體報導，在包括哈瓦那在內的8個城市出現抗議和人群聚集。警察則動用胡椒噴霧驅散群眾，並毆打了一些示威者。一些示威者被逮捕。

許多抗議者在社交網路上進行直播，遊行者喊著反對政府和總統的口號，呼籲變革。一名自稱亞歷杭德羅（Alejandro）的抗議者告訴BBC，「就是今天：我們再也受不了了。沒有食物，沒有藥物，沒有自由。他們不讓我們活著。我們已經累了。」

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）發表電視談話，指稱「有一群傭兵，拿美國政府的錢，美國政府機構間接支付他們報酬，以組織這種示威活動」，意圖破壞古巴國家穩定。在狄亞士-卡奈呼籲保衛革命後，數千名親政府支持者也走上街頭。

美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉（Julie Chung）發推文稱：「我們非常關注古巴的『戰鬥呼籲』。」「我們支持古巴人民和平集會的權利。我們呼籲冷靜，譴責任何暴力行為。」

自從新冠疫情爆發以來，由於古巴長期受到美國的制裁，人們要排長隊買食品，藥品也嚴重短缺，因此引發了民眾的憤怒。目前，古巴正經歷疫情最嚴峻的階段。在疫情爆發的頭幾個月裡，這個擁有1120萬人口的國家相對來說毫髮無損，但最近感染人數有所上升，11日通報的新病例達到創紀錄的6923例，死亡47人，累計死亡1537人。