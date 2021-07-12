和康生（1783）12日股東會，正式成為大江集團成員，並選任林詠翔出任新董座，以該集團平均員工年齡約32歲，市場開拓領域卻已遍及全球，且透過併購不斷延伸產品線，法人認為，大江青年軍已正式成形。

就初步統計，由林詠翔領軍的大江集團，除了大江、和康生外，還有大江基因、大江生活、司碼瀷、光騰新藥等公司，集團擴張的企圖心備受關注！

大江是在今年4月間，宣佈公開收購，以每股29元，約40億元完成收購和康生25.38％股權，躍居第一大股東，拿下主導權，也讓和康生成為大江集團生力軍。

林詠翔表示，和康生是是大江今年第一個收購案，目標十年內打造台灣生技大聯盟。透過旗下公司密集交流、共享技術業務資源，將可發揮綜效，創造營運利基。

為保障股東健康與工廠正常，防疫期間，集團也由子公司大江基因為旗下公司股東會免費進行快篩。

林詠翔說，大江基因迄今已為多家大型企業快篩超過3000人次。累積豐富的新冠篩檢專業經驗，除了已經成熟運作的自動化加速傳統核酸檢驗方案，同步正在開發下一代R-PCR，應用恆溫環狀擴增法(LAMP Loop- mediated isothermal Amplification)的快速核酸檢測技術，平行測試結果顯示，靈敏度可達95％以上，而反應時間僅需30分鐘，大江基因正與醫院合作進行臨床試驗，取證後將開發更精確的企業快篩商機。

林詠翔表示，新冠疫情嚴峻期間，大江基因以驚人速度在三周內，佈建五台QVS-96s高通量核酸檢測平台，分別在新北市的台美檢驗公司、新北聯醫三重分院、桃園聯新國際醫院、新竹台大生醫分院，與高雄小港醫院，有效提升台灣每日核酸檢驗樣本處理流量，並且與醫療機構合作企業快篩。