印尼12日新增4萬0427起新冠肺炎確診病例，再創單日新增紀錄，累計確診病例達256萬7630起；新增死亡病例為891起，累計死亡病例達6萬7355起。印尼新增確診病例已連續四天創下3.5萬起以上紀錄，12日首次破4萬大關。

印尼新冠疫情防控與經濟覆蘇委員會主席艾朗卡9日在線上記者會上指出，政府計劃下周開始為醫務人員接種第三劑新冠疫苗。醫務人員處於抗疫第一線，自去年3月疫情爆發今，印尼已有1231名醫療工作者染疫去世，其中包括458名醫生、393名護士。美國承諾捐贈印尼400萬劑莫德納（Moderna）疫苗，其中300萬劑於11日抵達，

雅加達政府與印尼大學、艾克曼生醫研究院（Eijkman）的流行病學專家在3月15日至31日進行一項血清抗體調查，7月10日發表結果。據新加坡聯合早報網報導，血清調查顯示，44.5％的雅加達居民曾感染新冠肺炎，即約471萬人，其中僅8.1％曾證實確診，僅37％有症狀。按此推斷，雅加達的官方疫情數字遠遠低估實際染疫程度，由於該調查是在3月下旬進行，現在可能絕大多數人都已有抗體。

這項調查涵蓋雅加達全部六個行政區的100個社區，樣本目標數為5000，實際採樣則為4919人，一歲至14歲占21.6％、15歲至49歲占52％、50歲以上占26.4％。有54％的受測者是女性，其餘為男性。

儘管這項血清調查顯示，接近半數的雅加達人口有抗體，但參與研究的印尼大學公衛系教授潘杜指出，由於雅加達居民日常流動性高，且周邊城市居民往來雅加達頻繁，因此雅加達很難達成群體免疫，住雅加達的人以及往來人口都必須接種疫苗，對抗病毒的各種變異株。