13日起防疫微解封，林務局表示，經與部落社區協調，決定戶外場域開放範圍縮減，太平山森林遊樂區、鎮西堡巨木群步道等仍暫停開放，松雪樓、奧萬大山莊等住宿人數則降載5成。

林務局今天表示，經與當地部落社區協調，開放戶外場域縮減為91條自然步道、53條林道、14處國家森林遊樂區、3處平地森林園區及4處林業文化園區。

林務局指出，室內展示教育場館、軌道設施（阿里山林業鐵路、太平山蹦蹦車與烏來台車）、山屋與通舖型住宿設施，以及自然保護區域（包含自然保護/留區與野生動物保護區），仍暫不開放。

對照8日公布預計開放120條自然步道、81條林道、17處國家森林遊樂區，林務局說明，當時也附帶說明各步道場域開放需與當地相關部落社區協調，尊重在地意願，並視各地疫情管制狀況動態調整。

林務局表示，近日與部落社區協商，加上部分縣市政府、區（鄉）公所依據傳染病防治法第37條第1項第6 款公告其境內旅遊景點、步道、園區等持續暫停開放至7月26日，所以做了調整。

林務局表示，13日起仍暫停開放鎮西堡巨木群步道、桶后越嶺步道、紅石步道等54條自然步道，大鹿林道本線、雙龍林道、延平林道等28條林道，以及太平山、內洞及觀霧等3處國家森林遊樂區。

林務局預計，微解封後北部首選一日遊的國家森林遊樂區為鄰近雙北及桃園市的東眼山及滿月圓，此外還有大雪山、阿里山，以及高屏民眾喜愛的藤枝，此園區採預約制，13日起一整週預約幾乎已滿。

林務局提醒，13日起開放的各森林育樂場域將實施遊客人數總量管制，森林遊樂區入園人數降為原承載量的4成，到達人數上限後將採一出一進，大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊住宿人數也降載5成。

為落實人潮分流，奧萬大入園人數上限為800人、阿里山3000人，武陵農場則每天限400台小型車進入，入園遊客須量體溫，額溫攝氏37.5度以上者婉拒入園。

入園者須全程佩戴口罩，避免戶外10人、室內5人以上群聚，且需維持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離。用餐方面，如遊客於場域內有飲食需求，應配合疫情指揮中心指示，在與不特定對象保持社交距離，可暫時取下口罩飲食，用餐完畢即應佩戴口罩。