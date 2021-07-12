疫情趨緩，中央宣布微解封，台南市也有條件開放夜市恢復營業。台南市永康警分局於12日晚間夜市復業第一天，即結合相關單位拿大聲公前往轄內永大夜市及鹽行夜市加強防疫宣導，還在鹽行夜市當場發現有1個攤位未設置實聯制QR，交由市府經發局市場處依權責製單處理。

警方表示，台南夜市今起「微解封」，永康警分局與衛生局、市場處、區公所等單位及轄區里長，於轄內人流最多的永大及鹽行夜市，以大聲公擴音器及巡邏車廣播宣導，並協助人流監控。

警方擔心民眾難抵夜市美食的香氣誘人，忍不住拉下口罩享用，特別加強警力部署，宣導禁止邊走邊吃的情事。

永康警分局長呂世明表示，請民眾不要與自己的荷包「微」難，違反《傳染病防制法》的規定動輒處3000元至1萬5000元罰鍰，為逞一時口腹之慾付出昂貴代價，十分得不償失。另外，他也呼籲攤商業者，微解封期間應落實「三罩一套」防疫指引，即戴口罩、防護面罩及設置食物遮罩，且視需要戴手套及防水圍裙。