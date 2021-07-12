根據最新民調，民進黨認同者銳減15個百分點，只獲28.2％支持；民眾黨則異軍突起，獲15.6％支持，前立委郭正亮分析，綠營幾乎都在批柯文哲，沒用！「因為中央可咎責的地方也很多！」

台灣民意基金會今（12）日公布最新民調，與過去3個月相較，民進黨認同者銳減15個百分點，獲28.2％支持，創下過去兩年半來的最低紀錄。國民黨認同者不動如山，一樣維持在1成9，台灣民眾黨則異軍突起，獲15.6％支持，在過去1個月內，支持度上升7.1個百分點。

郭正亮今（12）日在Yahoo TV《鄉民來衝康》分析，柯文哲雖然被批得要命，綠營幾乎都在批柯文哲，沒用！因為中央可咎責的地方也很多，給人感覺柯文哲比國民黨有攻擊力道，所以就得到分數。

趙少康解讀，柯文哲是站在一個有利的位置，因為他是台北市長，就台北市而言柯文哲是執政黨，中央而言民進黨是執政黨，國民黨在中央和台北市都不是執政黨，國民黨沒有把縣市長和立委聯合成為一個集團軍，分散就沒有了！