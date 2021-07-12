藉口驅魔打死妙齡妻，動粗男殺人罪遭聲押。(蔡依珍攝)

25歲徐姓男子11日疑似失手打死21歲的曾姓妻子，直到同住的岳母傍晚返家，才驚見愛女僅著內衣褲、浴血仰躺客廳亡，呆坐屋內的徐男辯稱妻子中邪，才持「法器」幫她驅魔，否認殺人，現場也起獲小關刀、塑膠卷軸等沾染血跡的「法器」，警方依家庭暴力罪之殺人案送辦，檢方晚間複訊後向法院聲押。

25歲徐姓男子和21歲曾姓妻子結縭2年，育有1名1歲多的兒子，一家三口和曾女媽媽、姐姐，今年租下八德一棟屋齡6年的大樓，在12樓其中1戶三房兩廳同住，夫妻倆都沒有穩定工作，靠家人接濟和徐男打零工維生。

曾女媽媽和姐姐10日趁周末假期，返回大溪老家，留徐男一家三口在八德家，11日傍晚4點多，曾母返回住處，驚見女兒倒臥客廳，僅著內衣、內褲，地上一片狼藉，還有大片血跡，嚇得打電話報警，但曾女已死亡多時，警方立即封鎖現場採證。

徐姓男子呆坐餐廳椅子，未打電話報案，見警方到場也無動於衷，警詢時他否認殺人，不斷跳針強調是妻子中邪，自己只是想幫忙驅魔、退乩，才會持「法器」壓制，不小心下手太重，後悔不已，但對細節避重就輕，現場也找到散落一地的關公刀、塑膠捲軸、酒瓶等「法器」。

檢警今相驗發現曾女臉、脖和胸有大片瘀青，肋骨甚至被打斷，但沒有明顯外傷，研判是內出血致命，將擇日解剖釐清死因，警詢後依殺人罪嫌將徐男移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後認涉犯殺人重罪，向法院聲請羈押。

據悉，曾男平時有參加廟會活動，過去也曾有毒品等前科，曾女則患有精神疾病，曾因情緒問題有就醫紀錄，夫妻過去並無家暴通報紀錄、也並非高風險家庭，曾母也說夫妻感情融洽，不解為何發生憾事，案發後已將襁褓中的男嬰帶回照料，詳細事發原因正由檢警調查釐清。