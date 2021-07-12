美國財長葉倫打算修復美國與歐盟之間的關係，敦促歐盟成員國協助對抗中國和俄羅斯。

葉倫首次以美國財長的身份訪問歐盟首都布魯塞爾，重申了雙方的夥伴關係和二戰以後構建的「基於規則的國際秩序」，她隨後點名三個國家，稱它們破壞了該秩序。

葉倫在當地時間12日與歐盟財長會晤所準備的講稿中稱：「我們需要齊心協力，應對公開、公平交易原則、透明和問責所面臨的威脅，這些挑戰包括中國不公平的經濟做法、惡意行為和侵犯人權的行為；盧卡申科政權在白俄羅斯的惡行；俄羅斯持續、不斷升級的惡意行為。」