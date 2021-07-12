國泰金控宣布，替旗下人壽、銀行、產險、證券與投信等8家公司，總計計近5萬名員工及眷屬加保「防疫險」，為業界唯一將直系血親眷屬納入防疫險保障範圍；若以一家四口計算，國泰金預估，要一口氣買19萬張防疫保單。

此外，國泰金主動「追溯」此波疫情不幸遭染疫員工，比照「防疫險」關懷保險金給予5萬元慰問金，若有加護病房治療者，則給予15萬元慰問金。

國泰金控表示，借鑑國外防疫經驗，在疫情趨緩後，仍無可避免染疫風險，而感染後的隔離治療、檢驗等費用雖然主要由政府負擔，但在康復期間甚或萬一不幸發展為重症所衍生的相關費用，將是一筆沉重負擔，用保險轉嫁風險，讓員工生活無後顧之憂。

國泰原本即提供「員工或眷屬醫療保險」，含住院、手術、身故保險金等，保障依然在，內容不減，此次再加保員工及眷屬的「防疫險」，若員工不幸染疫，醫療過程住院且需加護病房治療為例，除可申請保障內容、每日住院給付外，外加「防疫險」理賠金15萬元，若因公染疫，再額外加發5萬元慰問金。

反之，若不幸染疫為員工眷屬，則理賠給付除可申請「眷屬醫療保險」的每日住院給付外，另可獲得「防疫險」理賠金3萬或8萬元。