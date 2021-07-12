高雄一名女子2018年11月間與同居周姓男友外出時大吵一架，深夜回到租屋處進浴室洗澡時，卻被對方揚言全裸丟到路上，女子害怕真的會被拉出去，立刻在浴室內向男友下跪求饒，沒想到竟被硬上，後來2人又發生爭吵，二度遭男友性侵得逞，女子不甘受辱提告，高雄高分院判決周男4年6月徒刑，並需賠償女子80萬元，全案確定。

案發當日，2人在外面吵架完回到租屋處，周男不顧女友洗到一半全身濕答答，就把人從浴室拉出來恫嚇說，要她全裸到馬路上對他道歉，女子害怕男友真的會這麼做，就全裸下跪對周男求饒，沒想到周男卻將女友推到床上性侵。

當天下午，2人又發生爭吵，周男一聽到女友說要分手，氣得抓狂，先把女友拖到客廳，再拉到床上，儘管女友不斷哭喊「不要」，仍被2度性侵得逞。女子事後不僅全身是傷，還出現創傷後壓力症候群，必須 看精神科看診。

高雄高分院，認定周男確實脅迫女友脫光衣物丟到大馬路上，還二度加以強制性交，因此判周男4年6月徒刑。民事部分法院另判周男須賠償被害女子80萬元確定。

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