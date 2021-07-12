辣模網紅「Yumi.k」擁有G罩杯傲人身材、精緻五官，因沒穿內衣看楊丞琳演唱會爆紅，受封「巨乳女神」，她時常在IG曬出性感照，至今已經累積超過112萬人追蹤，日前她又大方秀出胸猛辣照，還嗲喊「想找一個人一起做」，頓時讓網友全都陷入瘋狂。

日前Yumi.k身穿貼身的白色上衣，胸前挖洞設計讓她的渾圓半球擋都擋不住，只見她專心低頭打電腦，一片春光美景卻讓網友都看呆，Yumi.k也在文中喊道，「一個人DIY拍照後，還有一件事讓我很想找一個人一起做，你們猜是什麼」，聽見關鍵詞，讓不少老司機都暴動。

Yumi.k也在最後強調不是18禁的事，卻仍無法阻止網友一面倒歪樓，瘋狂大讚她：「妳今天的紫紅色眼影妝很性感，好喜歡」、「好漂亮」、「氣質美」、「哇這張認真女人最美」、「好迷人」、「很美很漂亮」、「跟你一起曬曬恩愛」、「找人幫妳按摩」，也有眼尖網友發現Yumi.k疑似沒有穿內衣，再度掀起熱議。

Yumi.k最早走紅是因為被朋友肘擊胸部，畫面遭錄下後在網路上瘋傳，儘管傲人身材讓她備受關注，她也因此有點困擾，日前她發文透露身體不舒服，還呼吸困難、冒冷汗無力，本來以為是生病了，沒想到把內衣脫掉後狀況竟開始轉好，讓她感覺十分無言。