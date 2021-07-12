台灣保健併購美國第一槍！大江生醫(8436)12日宣布與納斯達克上市公司NewAge Inc.（股票代碼：NBEV）簽署意向書，擬收購NewAge位於猶他州的生產設施及代工銷售業務，並與NewAge展開長期合作之策略結盟。NewAge總部位於美國科羅拉多州，為全渠道保健品及快銷品龍頭企業，行銷全球75國，掌握全球400000 多個獨家經銷商和銷售網絡。

大江生醫將取得位於美國佔地五萬平方公尺的工廠運營權，並接手該工廠既有代工業務，同時作為NewAge策略聯盟之製造夥伴。最快預計於今年第四季可由大江生醫正式啟用。

近年來大江在美國營收占比逐漸攀高，此舉將縮短市場供應鏈，為更多美國品牌客戶即時反應服務，預計大江在美國營收將步入高速成長期。此交易為繼和康生技後，大江生醫集團化布局的最新進展，未來將持續加速國際擴張，為全球品牌客戶提供專業研發製造服務。

大江生醫將以此為集團美國總部，於2023年前打造新台幣超30億生產規模，除建置高速自動化產線外，更將結合集團關係企業之高端檢測設備、醫材、專利原料、生活日用品…等，作為布局世界級生物設計整合商社之產銷基地。不僅能供應現有客戶多元豐富之商品組合，亦將針對生技醫療產業進行橫向及垂直整合，以台灣、大陸、日本、美國研發製造服務，集結國際集團部隊加速擴張全球版圖。

大江生醫攜手NewAge，建立長期合作夥伴關係，雙方擬以現金及未來五年內業務合作為此次交易基礎。NewAge將透過大江生醫尖端科研及專業製造技術，降低其銷售商品之成本，並專注於其核心競爭力，充分利用其全球400000多個獨家經銷商以及強勁的社交網絡，打造全球熱銷之保健品產品組合。大江生醫亦將受益於美國生產基地長期的額外營收貢獻。