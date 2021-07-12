台灣民意基金會今天公布民調，顯示民進黨政黨認同度在疫情爆發後出現「墜崖式崩落」，對此，黨政人士表示，從政黨支持度或政黨認同度來看，執政黨雖受影響，但基本盤仍然穩固。反倒是國民黨認同度明顯降低，反映國民黨的支持者對國民黨的不滿。

針對台灣民意基金會今天公布的六月民調，黨政人士表示，從五月中，防疫升級到三級警戒後，執政黨不僅要面對疫情的考驗、處理比肺炎疫情還嚴重的政治疫情，更要不斷澄清國民黨對疫苗疫情造謠、抹黑造成苗之亂的澄清。而民眾對防疫和疫苗的關注、焦慮，也反映對執政黨的支持和認同。

不過他說，從長期的民調趨勢來看，民進黨的支持度，五、六月變動不大，從23.6％變成22.6％，反而是國民黨從21.2％減少到18.4％，且民眾黨從8.5％增加到15.6％。

黨政人士指出，台灣民意基金會今天公布的政黨認同民調，和六月公布的政黨支持度是同一份民調。六月時，是疫情尚未趨緩、疫苗也還沒大量到貨，但從政黨支持度或政黨認同度來看，執政黨雖受影響，但基本盤仍然穩固。

他說，近期不同的民調都顯示，柯文哲帶領的民眾黨，有效吸引對疫情不滿的藍營支持者，呈現白激增、藍減少的情形。「這反映了國民黨的支持者對國民黨的不滿」。

他舉例，像是國民黨的疫苗乞丐說，組特權打疫苗的AZ戰隊。國民黨這樣罵AZ是工作、打AZ是生活，這一連串扯防疫後腿，從國民黨的民調數字消漲，看出這樣的行為連支持者都不買單，也讓民眾黨有可趁之機。

黨政人士指出，根據內參民調，隨著美、日、自購的疫苗相繼到貨，確診人數持續下降，執政黨的支持度已止跌，國民黨和民眾黨則是拉距，互有領先。

他預期，隨著七月底的防疫順利逐步降級，疫苗覆蓋率提高，民眾會感受到執政黨的防疫成果逐漸落實，也有助於支持度的表現。