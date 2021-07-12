新冠肺炎疫情仍嚴峻，13日起雖微解封，全國三級警戒延長至7月26日，居家防疫仍是生活重心，許多人都快悶壞了！醒吾科技大學餐旅管理系校友詹哲銘瞄準商機，推廣植栽苔球防疫盆栽，依個人喜好造型居家手作苔球，DIY調劑身心不再煩悶，成了時下最夯防疫花藝。

醒吾科大餐旅系校友詹哲銘推廣防疫居家手作苔球，美觀又療癒廣獲好評。(戴志揚翻攝)

籌備多時，詹哲銘今年三月自行創業「Oh My Deer」花藝工作室，卻碰上這一波疫情突如其來大爆發。危機就是轉機，心想許多人待在家防疫一定悶壞了，詹哲銘巧思創新療癒花藝，精心設計客製化居家手作苔球及下午茶防疫包，只需幾百元就可以居家陶冶身心安心防疫，送禮自用兩相宜。

Lazy Point行銷總監Felicia開心緊握手作辣椒苔球，驚呼真的超療癒。(戴志揚翻攝)

「Oh My Deer」花藝工作室空間舒適典雅，醒吾餐旅校友詹哲銘(左)對一花一草的佈置都十分講究。(戴志揚翻攝)

詹哲銘就讀醒吾科大餐旅系大四時，在米其林法式餐廳 Robuchon 旗下的Salon de the de joel Robuchon實習，實習期間讓他了解法式甜點沙龍對於空間感的講究。畢業後他至蘇州的下午茶餐廳「初衣食午」工作，當時主管交辦佈置餐廳廊道，幾經思考，他選擇使用花藝和植栽佈置走道空間，就此觸發了對花藝的興趣和熱情。

「Oh My Deer」花藝工作室推出具有儀式感的下午茶商品，居家防疫送禮兩相宜。(戴志揚翻攝)

「Oh My Deer」花藝工作室裝潢設計典雅適合拍照打卡，地點就在萬華知名咖啡廳Horoka木咖的地下室。Horoka是2016年手沖咖啡冠軍陳輝桓的心血、他也是知名網紅「中焙男子Hardy」；詹哲銘和Horoka木咖合作互惠空間，未來解封開放內用，就可以讓客人一邊享用餐點咖啡、一邊欣賞花藝空間。

居家手作苔球到底有什麼神奇療癒？對花藝陌生的Lazy Point行銷總監Felicia至Oh My Deer花藝工作室親身實作，詹哲銘一出手就端出跟Felicia一樣火辣的辣椒苔球，幽默風趣實作教學，逗得Felicia差點笑彎腰，歡樂中不經意就輕鬆作出可愛辣椒造型苔球。

面對三級警戒再次延長挑戰，詹哲銘創意手作苔球既美化環境、療癒心靈，同時結合花藝、植栽、甜點與咖啡，居家防疫也能來場有儀式感的下午茶。推出以來廣獲好評，洽詢訂單源源不斷，為配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，手作苔球防疫包商品採預訂制，詳見「Oh My Deer」花藝工作室