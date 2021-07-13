110學年度高級中等學校免試入學包含15個就學區，合計提供17萬7840個名額（含回流），13日公告分發結果，考生可上各就學區免試入學委員會網站查詢。

高級中等學校免試入學是十二年國教最主要的入學管道，免試入學是由學生上網填選志願，如果招生學校報名人數未超過該校招生名額時，就全部錄取；如果報名人數超過名額，將依照各就學區訂定的「超額比序」項目決定錄取與否。

110學年度高級中等學校免試入學包含15個就學區，教育部日前公布實際招生名額，15就學區合計提供17 萬7840個名額（含各管道缺額回流），以基北區4萬7427個名額最多，其次是中投區2萬9354個名額、高雄區2萬2697個名額。

110學年度高級中等學校免試入學管道預計13日公告分發結果，考生可上各就學區免試入學委員會網站查詢，各招生學校網站也會公告榜單，錄取考生於15日報到，詳細報到資訊須洽詢錄取學校。（編輯：謝雅竹）1100712