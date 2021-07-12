智慧穿戴大廠Garmin桃園龜山廠有員工確診，引爆桃園、台北互槓，台北市副市長黃珊珊12日再嗆不會把萬華疫情歸究到諾富特，桃園市新聞處長詹賀舜回批，台北若能即時匡列上輪感染者，就不會產生4天空窗期，增加Garmin職場的風險。

桃園市長鄭文燦昨批評是台北市公布的資訊錯誤，台北市副市長黃珊珊今下午在防疫記者表示，指揮官陳時中已經說過相關規範，只要是跨縣市，北市府都會通報各縣市政府，強調匡列時間有無錯誤非常清楚，重申共同敵人是病毒、口水就免了，但仍不忘酸桃園說：「我們也不會把萬華疫情歸究到桃園的諾富特飯店。」

詹賀舜晚間對此表示，桃園市的重點不在於指出台北市的錯誤資訊，而是這次Garmin員工確診事件，是有機會避免，如果台北市即時通知桃園市政府、即時把上一輪的感染者匡列，就不會產生7月2日到7月6日的4天空窗期，增加Garmin職場的風險。

詹賀舜說，現階段的工作，有三個最重要，合作防疫最重要、疫苗施打最重要、嚴謹邁向清零最重要，現在是疫情是否可以收斂的重要時刻，要盡一切努力，讓台灣到達解封的條件，相信這是大家唯一的共同目標。

Garmin龜山廠有員工確診，桃園市政府指控，台北市有婦女確診後，北市第一時間未匡列其丈夫案15108，讓他6月28日還到新竹縣工作，隔天才被居隔，導致工地其他同事確診，其中1名確診者為案15207，傳染給在Garmin上班的女兒。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中緩頰稱案15108雖然在6月28日有上班，但並非可傳染期，是溝通不良，希望雙方體諒。