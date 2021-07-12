對於行政院今（12）日宣布，明後年預計購買至少1500萬劑次世代的莫德納疫苗，前民進黨立委郭正亮表示，這一定是有壓力，而且後面還有追兵，政院就突然急了！

台積電、鴻海採購BNT疫苗傳出好消息後，行政院發言人羅秉成今（12）日表示，明後年也預計購買1500萬劑次世代莫德納疫苗，目前已經在進行相關作業程序。

羅秉成在今日的記者會上指出，台積電、鴻海採購專案，以及接下來慈濟專案若都成功進行，預期年底前將會有一定數量的BNT疫苗；而年底前，除了原本商購的505萬劑莫德納疫苗外，也尋求今年加購一定數量的莫德納疫苗。

羅秉成表示，明後年也預計購買至少1500萬劑次世代的莫德納疫苗，目前已經在進行相關作業程序。

對於此事，郭正亮今（12）日在Yahoo TV《鄉民來衝康》透露，這一定是有壓力，而且後面還有追兵，這個動作也在跟後面追兵喊話，因為聽說國民黨各縣市要透過藥商聯合買500萬劑，這裡就變成政黨競爭，行政院就突然急了！