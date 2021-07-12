陳冠宇（左）將披樂天桃猿球衣。（中職提供）

握有第2順位的樂天桃猿在今年選秀會上最終挑走8人，其中有5名投手，總教練曾豪駒對此次選秀打了80分的分數，他認為這次選秀會人數多達157人，十分考驗球探功力，此次選秀就是針對隊形去選擇。

曾總認為，這次待選名單中投手深度較厚，因此主要針對投手去做選擇，「有接近我們推演的順位，還算滿意，就差了王苡丞，如果在前面順位能選到他會更完美。」

對於首輪指名陳冠宇，曾豪駒表示，原本陳冠宇宣布投入選秀時，因順位問題覺得無望，但就在江少慶也確定返台，猿隊很快就作出要網羅陳冠宇的決定，「在少慶出來後我們就不做多想，就是我們要的人。」

至於在第2輪選擇高苑工商邱駿威，曾總解釋，原本就是在他與陳志杰中做考量，最後選擇邱駿威的原因就是看中他有很好的速球品質，而第3輪還能選到旅美投手曾仁和也讓他感到驚訝，「雖然曾仁和之前有傷痛史，但他應該能在下半季能及時幫助球隊。」

成為榜眼的陳冠宇說：「今天也是特別的日子，是中職的起點，希望能夠穿上人生生涯第一套中文球衣，在球場上投球，能把所學貢獻在場上，為球隊拿下總冠軍。」