今天是7月12日，也是IDF經國號戰機奉命試飛員伍克振事故殉職的日子。蔡英文總統表示，沒有當年勇於駛向未知的前人，就沒有今日國機國造的成果。這股不畏艱難、奮勇向前的精神，如今傳承下來。「是因為這麼多人的付出，和平與繁榮才因此成為台灣的日常。」

蔡英文今晚在臉書談到伍克振將軍的故事。時間回到1980年代的台灣，當時，國軍在美國技術移轉下，展開新一代主力戰機的研發。這是中華民國空軍建軍史上最大規模的自製武器開發計畫，代號鷹揚計畫。成果就是1988年出廠、1989年首飛的IDF經國號戰機。

她說，為了研發這架主力戰機，空軍、空軍航發中心（漢翔公司前身）和中科院，都投入了最頂尖的人才。同時，也因為這是一架超音速戰機，需要有經驗最豐富、技巧最高超的飛官，來擔任第一批的試飛員。空軍官校54期畢業的伍克振上校，於是奉命出任試飛組的副組長。

1991年7月12日，伍克振親自駕駛編號10002的原型機，從台中清泉崗基地起飛，進行低空高速安定性試飛，希望找出戰機在穿音速時，機體發生不明震顫現象的原因。這也是10002原型機第199次試飛。

當戰機加速到一馬赫時，戰機突然發生劇烈抖動，甚至讓右水平尾翼解體斷裂。但為了爭取讀取飛航參數的時間，伍克振繼續勉力操控飛機。最後10002原型機飛入海面，他則在跳傘時不幸殉職。

蔡英文指出，事故發生後，伍克振副組長被追晉為少將。因為他堅持到最後一刻的努力，讓研發團隊可以透過戰機回傳的數據和後續不斷的嘗試，解決了震顫現象，IDF經國號戰機終於能夠順利量產。

一直到今天，在漢翔公司沙鹿廠區大門前，依然矗立著伍克振少將的銅像，每一架經國號戰機出廠時，都會先來到銅像前，讓伍克振少將檢視，向這位奉獻生命的試飛官致敬。

蔡英文表示，去年，在新式高教機勇鷹首飛典禮後，她也來到伍克振少將的銅像前，向他獻花致敬。「沒有當年勇於駛向未知的前人，就沒有今日國機國造的成果。這股不畏艱難、奮勇向前的精神，如今我們傳承下來了。」

她說，7月12日這一天，我們緬懷伍克振少將的事蹟，也要一起向投入國機國造的團隊、日夜守衛空域的空軍弟兄姊妹們致謝。「是因為這麼多人的付出，和平與繁榮才因此成為台灣的日常。」