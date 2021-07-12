高萱目前感情空窗。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF雜誌，7月封面女星邀請在IG擁有11萬人氣的D奶「焦糖女神」高萱，性感甜美擄獲不少粉絲，這次拍攝封面換上黑色比基尼裝，讓粉絲熱血沸騰，高萱甜美呼籲趕快來把我帶回家，即刻收藏。

高萱畢業於高雄正修大學，畢業後擔任百貨公司櫃姐因爲熱愛唱歌，下了班還在直播上練唱，後來專職做直播主。她分享「直播時要一直想話題和網友尬聊，有時因為業績不好抖內金額很少，心情都依附在網路上難免會不開心，所以才有人說當直播主很容易有憂鬱症這是真的」，後來增加工作項目包括模特兒、外拍、禮生等工作讓自己開拓視野，最終達成生活的平衡，現在她依然每天直播，維持一個穩定跟粉絲接觸互動的方式，她笑說：「以前很常聽到網友說某某主播不見了，一定是跑去談戀愛或生小孩，白白支持了這麼久！我不想也這樣讓粉絲感到失望，所以我常常對他們說只要粉絲還在我就會在！」

高萱說家裡很支持直播的工作，媽媽是頭號粉絲，明明就隔著一扇門，還是會開帳號進來直播間喵一眼，只為了看她今天造型怎麼樣，「很怕我素顏或沒整理頭髮，有一次還截圖直播畫面，傳來提醒我要注意頭髮亂了，真的是很貼心」，高萱在工作時擁有高EQ，即便受到委屈，她也從未當場生氣或抱怨，她解釋：「我自己在工作上無論有多不滿，都會盡量不要展現出來，事後不要再接就好，如果有朋友向我詢問，才會分享自己的經驗或合作上不愉快的地方，一方面在職場上還是要保有自己的態度，一方面也不要留給別人不好的印象。做好自己，找到排解情緒的方式就好，像我會去逛街或找朋友聊天，如果真的非常不開心，夜深人靜的時候哭一哭，隔天醒來去工作就默默遺忘那些事。」

高萱目前感情空窗，開出男友條件，她說要年紀比我大、會照顧人、幽默、體貼，條件就是像網紅「鳳梨」，之前和鳳梨一起拍宣傳照，後來還被網友誤會在一起，「我覺得很好笑，鳳梨私底下其實是很紳士的人，發文前都會問我在不在意被開玩笑或能不能使用一些梗，覺得他是個很尊重女生的人」，回想之前某一任男友就非常恐怖，趁她在洗澡時從她包包裡偷抽幾張鈔票，覺得被騙感情又被偷錢覺得人財兩失對人性產生懷疑，「現在追求的感情希望可以有陪伴和關懷有被愛的感覺，簡簡單單的就好」。